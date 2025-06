Traffico Roma del 23-06-2025 ore 20 | 30

Buonasera a tutti, ben ritrovati con il nostro aggiornamento sul traffico romano del 23 giugno 2025 alle ore 20:30. La capitale si presenta con numerosi rallentamenti e code, in particolare sul Raccordo Anulare tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Roma Fiumicino e la Via Anagnina. Situazioni di congestione anche sulla Tangenziale Est, che rendono complicato spostarsi in città. Ecco i dettagli per gestire al meglio il vostro viaggio.

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani intenso il traffico sul Raccordo Anulare in particolare Code in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi tra nome e svincolo A24 in esterna tra la Roma Fiumicino è la via Anagnina code a tratti anche sulla tangenziale est in direzione di San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in entrata Roma code sulla Pontina da Spinaceto a raccordo anulare al Circo Massimo questa sera e domani sera doppio concerto di Zucchero già alle 17 e chiusura di via dei Cerchi e poi altre chiusure in tutta l'area circostante deviazioni anche per le linee bus 81118 160 628 715 emmc prevista la chiusura dalle 22 della fermata metro B di Circo Massimo le stazioni alternative utilizzabili sono Colosseo e piramide questa notte sulla diramazione Roma sud e tra le 22 e le 5 di essere al chiuso il tratto tra Torrenova e raccordo anulare In entrambe le direzioni chiuso anche il tratto compreso tra Monte Porzio Catone San Cesareo verso la A1 Roma Napoli ma dalle 22 alle 6 maggiori informazioni su queste e altre notizie sul sito roma.

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - sera

