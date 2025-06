Traffico Roma del 23-06-2025 ore 18 | 30

Buonasera e benvenuti a questa panoramica sul traffico di Roma del 23 giugno 2025 alle ore 18:30. Le strade della capitale sono particolarmente congestionate in diversi punti strategici, tra cui il raccordo anulare, la tangenziale est e l'area intorno allo stadio Olimpico. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati e consigli utili per affrontare al meglio questa serata movimentata.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani trafficate in queste ore le due carreggiate del raccordo anulare in particolare Code in interna tra Cassia Veientana e aria e tra Nomentana e svincolo A24 e poi in esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina file sulla tangenziale est direzione San Giovanni da Corso di Francia alla aria e poi verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in entrata a Roma code sulla Pontina da Spinaceto a raccordo anulare al Circo Massimo questa sera ed essere a doppio concerto di Zucchero seguito mercoledì da Gigi D'Alessio giovedì 26 da Gianna Nannini già dalle 17 e chiusura di via dei Cerchi e poi altre chiusure in tutta l'area circostante deviazioni anche per le linee bus 81118 160 628 715 emmc prevista la q dalle 22 della fermata metro B di Circo Massimo le stazioni alternative utilizzabili sono Colosseo e piramide lavori Questa notte sulla diramazione Roma sud e tra le 22 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Torrenova e raccordo anulare nelle due direzioni chiuso anche il tratto compreso tra Monte Porzio Catone e San Cesareo verso la A1 Roma Napoli ma dalle 2 alle 6 per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.