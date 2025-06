Traffico Roma del 23-06-2025 ore 16 | 30

Stasera e domani a Roma si svolgono due eventi imperdibili: i concerti di Zucchero al Circo Massimo, con conseguenti chiusure di vie e deviazioni del trasporto pubblico. La mobilità cittadina sarà messa alla prova, ma grazie al servizio di Infomobilità di Roma Servizi per la Mobilità , potrete rimanere aggiornati e pianificare al meglio i vostri spostamenti. Scoprite come affrontare al meglio le novità di questa intensa settimana musicale negli ultimi dettagli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al Circo Massimo questa sera e domani sera doppio concerto di Zucchero seguito mercoledì da Gigi D'Alessio e giovedì 26 da Gianna Nannini a partire dalle 17 è prevista la chiusura di via dei Cerchi e poi altre chiusure in tutta l'area circostante deviazioni anche per le linee bus 81118 160 628 715 e nmc la chiusura dalle 22 della fermata metro B di Circo Massimo stazione alternative utilizzabili sono Colosseo e piramide oggi e domani martedì 24 giugno nella zona di Casal Bruciato eventi in occasione della festa di San Giovanni Battista al Collatino la manifestazione prevede una serie di appuntamenti non solo di carattere religioso nell'aria di piazza Riccardo Balsamo Crivelli per lavori notturni sulla tangenziale est dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina transito su carreggiata a ridotta tra l'uscita della galleria Fleming e via Nomentana in direzione San Giovanni prudenza nella guida https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-06-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - circo - sera

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#CremoniniLIVE26 entra nei luoghi più iconici della musica live in Italia per quattro imperdibili eventi che segneranno la prossima estate! Sono felicissimo di annunciarvi le nuove date! Per la prima volta al CIRCO MASSIMO di ROMA - 6 giugno. Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 giugno 2025; Sito Istituzionale | David Gilmour al Circo Massimo, informazioni viabilità e trasporti; David Gilmour in concerto al Circo Massimo, strade chiuse e bus deviati: tutte le info.

Il cuore di Roma si ferma per 4 giorni, stop al traffico in pieno centro: gli orari - Chi si troverà a Roma o viaggerà nella Capitale nei prossimi giorni deve sapere che ci sarà lo stop al traffico in pieno centro per 4 giorni. Lo riporta informazione.it

La scaletta del concerto di Zucchero al Circo Massimo di Roma: l’ordine delle canzoni - Questa sera, lunedì 23 giugno si esibirà Zucchero al Circo Massimo per la prima tappa romana del tour Overdose d'Amore, a cui seguirà la seconda in ... Riporta fanpage.it