Traffico Roma del 23-06-2025 ore 14 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 23 giugno 2025 alle 14:30, è importante conoscere le recenti novità sulla viabilità. Infatti, i lavori di rifacimento del manto stradale lungo viale Regina Elena, Regina Margherita e Liegi influenzeranno il traffico e i servizi di trasporto pubblico fino all’8 agosto sera. Scoprite come adattare i vostri spostamenti e muoversi senza stress in questa fase di rinnovamento urbano.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori di rifacimento del manto stradale lungo le corsie preferenziali di viale Regina Elena viale Regina Margherita e viale Liegi da oggi al 8 agosto la sera dalle 21 al termine del servizio sabato e domenica esclusi le linee tranviarie 319 saranno sostituite da busta tra Porta Maggiore e Valle Giulia viale Giulio Cesare con la linea 19 Nav per i cantieri serali sempre la mia 19 Nava a sua volta potrà essere deviata intanto proseguono i lavori sui binari tranviari di via Flaminia tra piazza della Marina e via Filangieri la linea 2 viaggia sul bus lungo l'intero itinerario questa sera al Circo Massimo il primo dei due appuntamenti con la musica di zucchero previste dalle 17 chiusure al traffico nella zona deviazioni per le linee di bus Inoltre dalle 22 possibile chiusura della Stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it