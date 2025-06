Traffico Roma del 23-06-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate a Roma il 23 giugno 2025 alle 11:30, preparatevi a un flusso di eventi e pellegrinaggi che animano la Città Santa. Roma Infomobilità, in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti costanti sui percorsi e le fermate più pratiche. Scopri come muoverti facilmente tra i momenti di preghiera e gli appuntamenti sacri in questa giornata di grande significato.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono gli appuntamenti dell'anno Santo oggi e domani spazio Al Giubileo dei seminaristi da mercoledì a venerdì invece ci sarà quello dei Vescovi e dei sacerdoti previsti pellegrinaggio i momenti di preghiera nell'area di San Pietro le fermate della metro a più vicina e sono Cipro e Ottaviano è possibile raggiungere la zona anche attraverso i treni regionali delle linee fl3 fl5 che fermano alla stazione San Pietro Inoltre si può utilizzare la linea fl1 fino a Trastevere e poi da lì scambiare con le linee fl3 fl5 va alla zona è raggiungibile anche con 17 linee di bus proseguono i concerti estivi Circo Massimo oggi e domani toccherà zucchero mercoledì a Gigi D'Alessio giovedì a Gianna Nannini dalle 17 è prevista la chiusura al traffico di via dei Cerchi dalle 20 le chiusure verranno estese anche in Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e in via dell'Ara massima di Ercole saranno deviata e le linee 81118 160 628 715 ed nmc inoltre dalle 22 possibile chiusura della Stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-06-2025 ore 11:30

