Traffico Roma del 23-06-2025 ore 08 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma questa mattina del 23 giugno 2025, preparati a un inizio di giornata all'insegna del traffico intenso. Tra code e rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e le zone esterne, il traffico urbano si fa sentire tra via Prenestina, Tiburtina, Flaminia, Cassia e lungo la Roma L'Aquila. Rimani aggiornato e pianifica con attenzione il tuo percorso: la città non aspetta, ma con un po’ di pazienza, arriverai a destinazione!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra via Prenestina & via Tiburtina e tra Flaminia e Cassia code per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia concludi raccordo via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale intenso il traffico sulla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio alle porte della capitale traffico in coda sulla via Appia tra Frattocchie di raccordo anulare per una temporanea chiusura per una perdita d'acqua all'altezza di Ciampi