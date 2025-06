Traffico Roma del 23-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! Il traffico questa mattina del 23 giugno 2025 alle 07:30 si presenta intenso nelle principali arterie della capitale. Tra code sulla Roma sud, rallentamenti tra Casilina e Appia, e congestioni sulla tangenziale est, i pendolari sono chiamati a pazienza e prudenza. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti: la città richiede attenzione, ma insieme possiamo affrontare la giornata con serenità.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla diramazione Roma sud con coda e tra Torrenova e di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia traffico in coda anche in esterna tra Prenestina e l'uscita per la A24 ti rallenta sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia code per traffico tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e il bivio per la tangenziale est maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ma appunto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-06-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - code - raccordo

Incidenti in Fi-Pi-Li e sul raccordo Firenze-Siena: traffico bloccato e lunghe code in direzione mare - Mattinata da incubo sulle strade toscane! Oggi, 1 giugno 2025, la Fi-Pi-Li e il raccordo Firenze-Siena sono paralizzati da incidenti e traffico intenso, rendendo il viaggio verso il mare un vero e proprio calvario.

? Ore 19.52. Sul raccordo #SienaFirenze, code per incidente tra Colle di Val d'Elsa Nord e Colle di Val d'Elsa Sud in direzione Siena. Ore 18.56. Sul raccordo #SienaFirenze, code e traffico bloccato per incidente tra Poggibonsi Sud e Monteriggioni in direz Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Camion in fiamme sul Raccordo: lunghe code e blocco del traffico all'uscita per via Prenestina.

Terribile incidente stradale sul raccordo anulare di Roma: attimi di panico e code chilometriche - Il tir, ribaltandosi, ha anche perso gran parte del materiale che stava trasportando, ovvero bottiglie di plastica. Come scrive notizie.it

Traffico Roma del 22-05-2025 ore 18:30 - la A24 in direzione della via Salaria intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra il bivio per la Roma Fiumicino ... Si legge su romadailynews.it