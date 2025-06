Traffico Lazio del 23-06-2025 ore 17 | 30

Traffico intenso nel Lazio alle 17:30 del 23 giugno 2025, con alcune criticità lungo la Via Appia a causa di un incidente all’altezza di Frattocchie, che ha provocato la chiusura della corsia. Rallentamenti anche sul raccordo anulare, tra Cassia Veientana e Salaria, e tra Nomentana e l’A24. La notte si preannuncia movimentata con la chiusura dell’A1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6, quindi è fondamentale pianificare gli spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla via Appia per incidente chiusa la corsia altezza Frattocchie direzione Roma trafficate in queste ore le due carreggiate raccordo anulare in particolare chiude in interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi tra Nomentana e svincolo A24 è in esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina per le notturni sulla A1 Roma Napoli chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Anagni in entrata verso Napoli e in uscita per il traffico proveniente da Roma chiusa dalle 22 alle 5 l'uscita di Valmontone Provenendo dalla capitale è sempre per lavori sulla diramazione Roma sud e tra le 4:38 e le sarà chiuso il tratto tra Torrenova e il raccordo anulare nelle chiuso anche il tratto compreso tra Monte Porzio Catone è San Cesareo verso la A1 Roma Napoli dalle 22 alle 6 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it