Traffico Lazio del 23-06-2025 ore 09 | 30

Buongiorno a tutti gli automobilisti del Lazio! Ecco il consueto aggiornamento sul traffico alle ore 09:30 del 23 giugno 2025. Attualmente, si registrano 6 km di coda sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e il bivio per Roma Sud, a causa di un incidente. La situazione resta critica anche sulla A1 Firenze-Roma e sulla via Appia, dove si segnalano rallentamenti e chiusure temporanee. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio la giornata sulle strade.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione 6 km di coda per un incidente sul tratto della A1 Roma Napoli tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma sul tratto della Roma Firenze code per traffico intenso tra Magliano Sabina e d'Orta in direzione Firenze alle porte della capitale traffico in coda sulla via Appia tra Frattocchie di raccordo anulare per una temporanea chiusura per una perdita d'acqua all'altezza di Ciampino a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia ed ancora a seguire tra Laurentina e Pontina resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina inferiore Atina superiore In entrambe le direzioni riapertura prevista per fine settembre deviazioni sulla provinciale 259 sono in programma lavori notturni sulla Roma Napoli chiusa a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domattina lo sai di Anagni in entrata direzione Napoli è uscita per il traffico proveniente da Roma chiusa dalle 22 alle 5 anche all'uscita di Valmontone per il traffico proveniente dalla capitale sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Torrenova di raccordo anulare In entrambe le direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it