Traffico di stupefacenti ricettazione e riciclaggio | smantellato gruppo criminale marocchino

Un’operazione impeccabile ha smantellato un pericoloso gruppo criminale marocchino, responsabile di traffico di stupefacenti, ricettazione e riciclaggio. La rete, radicata nei quartieri Casal Boccone e Fonte Meravigliosa di Roma, rappresentava una minaccia costante per la sicurezza cittadina. Questo successo dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare i cittadini e mantenere la legalità.

Il sodalizio composto da soggetti di origine marocchina, era stanziato principalmente nei quartieri Casal Boccone e Fonte Meravigliosa della capitale.

