Traffico di droga | sgominata una banda attiva nelle province di Roma e Latina Sedici le persone arrestate

Una brillante operazione della Guardia di Finanza di Roma ha smantellato una pericolosa banda attiva tra Roma e Latina, arrestando 16 persone coinvolte nel traffico di droga e altri gravi reati. Coordinata dalla DDA, questa indagine dimostra come la lotta alla criminalitĂ organizzata sia una prioritĂ per garantire la sicurezza dei cittadini. Restate aggiornati su questa e altre notizie di grande impatto seguendo DayItalianews.

Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Roma ha portato all'arresto di 16 persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre ad altri reati come detenzione illecita di armi, rapina, ricettazione e riciclaggio. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma e ha visto l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare personale, che ha portato a 13 arresti in carcere e 3 agli arresti domiciliari. La Struttura dell'Organizzazione e le Indagini. Le indagini, condotte dagli specialisti del G.

