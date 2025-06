Tradimento lascia spazio a Forbidden Fruit

Se il tradimento vi ha tenuto col fiato sospeso, preparatevi a un nuovo capitolo di emozioni con Forbidden Fruit, la fresca e coinvolgente dizi turca in arrivo su Canale 5. Dalla prossima settimana, il palinsesto si trasforma per lasciare spazio a storie di passioni e segreti inesplorati, promettendo di catturare l’attenzione dei telespettatori anche dopo l’estate. Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare!

Lo studio legale di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) si prende una lunga vacanza. Dalla prossima settimana, Tradimento lascia il proprio spazio a Forbidden Fruit, nuova dizi turca del pomeriggio di Canale 5, e tornerà in onda, con gli ultimi episodi, dopo l’estate. Una scelta pensata da Mediaset per posticipare in autunno l’epilogo della fortunata soap. Venerdì 27 giugno 2025, infatti, i telespettatori assisteranno al 61° episodio di Tradimento, motivo per cui ne mancheranno soltanto 10, di circa due ore ciascuno, al gran finale. Forbidden Fruit da lunedì 30 giugno alle 14:10 su Canale 5. Proprio per questo, da lunedì 30 giugno alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tradimento lascia spazio a Forbidden Fruit

