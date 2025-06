Tradimento anticipazioni 25 giugno | ipek umiliata da oltan

Preparati a un'altra serata all’insegna della suspense con “Tradimento” il 25 giugno su Canale 5. Tra tradimenti, emozioni forti e colpi di scena, questa puntata promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Ipek si troverà a vivere un’umiliazione da parte di Oltan, mentre il matrimonio inaspettato e i ritorni sorprendenti rimescolano le carte in tavola. Di seguito, le anticipazioni dettagliate per non perdere neanche un momento.

Una nuova puntata di Tradimento, in onda su Canale 5 mercoledì 25 giugno, si presenta come un episodio ricco di colpi di scena e sviluppi emozionanti. La serie turca continua a coinvolgere il pubblico italiano con le sue intense trame familiari e i momenti di alta tensione. In questa occasione, si assisterà a un matrimonio inatteso, a una delusione sentimentale per uno dei personaggi principali e a importanti ritorni. Di seguito, le anticipazioni più dettagliate sugli eventi che caratterizzeranno l’episodio. il matrimonio inaspettato di Güzide con Sezai. la proposta e la celebrazione. Dopo aver affrontato numerose prove nel corso della narrazione, Güzide trova finalmente un momento di serenità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tradimento anticipazioni 25 giugno: ipek umiliata da oltan

In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni - giugno - ipek

Tradimento, anticipazioni 4 giugno: Guzide allontana Tolga e aiuta Ipek insieme a Sezai - Mercoledì 4 giugno, alle 14.10 su Canale 5, torna la dizi turca Tradimento con un episodio ricco di emozioni! Guzide si fa durissima con Tolga, mentre tende una mano a Ipek e Sezai per risolvere situazioni complicate.

Tradimento, le anticipazioni di oggi (lunedì 23 giugno): Yesim trova dove si nasconde Ipek Vai su X

Tradimento, anticipazioni 23 giugno 2025: Yesim trova Ipek nascosta Vai su Facebook

Tradimento 2, anticipazioni 21 giugno: Ipek litiga con Sezai; Tradimento, anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa e annuncia di volersi suicidare; Tradimento: le trame delle puntate dal 23 al 27 giugno 2025.

Tradimento Anticipazioni 24 giugno 2025: Ipek lasciata da Oltan e cacciata da Sezai! - Nell'episodio in onda il 24 giugno 2025 alle 14:10, Yesim ha scoperto che Ipek è ancora viva, e così corre ad informar ... Segnala msn.com

Tradimento, le anticipazioni di oggi (lunedì 23 giugno): Yesim trova dove si nasconde Ipek - Torna oggi in tv, come ogni pomeriggio, Tradimento, la soap opera di Canale 5 che ha preso il posto ormai da tempo di "Endless Love". msn.com scrive