Tradimento anticipazioni 24 giugno | Sezai caccia Ipek da casa e Oltan la lascia

Prepariamo il terreno per un nuovo episodio di “Tradimento”, in onda domani su Canale 5 alle 14.10. I problemi si infittiscono per Ipek, coinvolta in una bugia che rischia di minare tutto. Sezai decide di cacciare Ipek di casa, mentre Oltan si allontana. Cosa succederà nelle prossime puntate? Restate con noi per scoprire come le tensioni e i segreti continueranno a scuotere questa intricata soap turca.

Problemi in arrivo per Ipek, ancora una volta al centro di una grande bugia. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento. Torna domani su Canale 5 alle 14.10 la soap turca Tradimento. Yesim ha scoperto che Ipek è viva e ora, per la ragazza, è tempo di pagare le conseguenze del suo gesto. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di martedì 24 giugno. Dov'eravamo rimasti Ipek aveva litigato con Sezai ed era scappata da casa, per poi inviare al padre un video in cui annunciava l'intenzione di volersi suicidare. Poco dopo la sua auto sarebbe stata trovata vicino al lago, mentre la ragazza sembrava essersi volatilizzata.

