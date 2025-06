Tradimento Anticipazioni 24 giugno 2025 | Ipek lasciata da Oltan e cacciata da Sezai!

Il tradimento scuote le basi della soap: il 24 giugno 2025, su Canale 5, Ipek si trova in un vortice di dolore e abbandono. Oltan la lascia per sempre, lasciandola sola nel suo bisogno di speranza, mentre Sezai la caccia via, rivelando un lato oscuro e spietato. Cosa succederà ora alla protagonista, tra ferite e nuove sfide? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa drammatica puntata.

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 24 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Ipek resta sola: Oltan le dice addio per sempre e Sezai la mette alla porta!

