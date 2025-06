Trabia strada intercomunale 12 a rischio incendi

A Trabia, la strada intercomunale 12, che attraversa la suggestiva riserva naturale di Sant’Onofrio, si trova sotto minaccia a causa del rischio incendi. La vegetazione infestante arriva fino al ciglio, alimentando la preoccupazione tra residenti e amanti della natura. Ma chi si sta impegnando attivamente per proteggere questo prezioso angolo di biodiversità? È fondamentale agire subito prima che la situazione sfugga di mano.

