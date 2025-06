Tra tunnel e riqualificazioni nuovi progetti per il gruppo Trevi | il portafoglio ordini vola ad oltre 700 milioni di euro

Tra tunnel e riqualificazioni, il gruppo Trevi si conferma protagonista nel settore delle infrastrutture, con il portafoglio ordini che supera i 700 milioni di euro. Tra aprile e maggio, Trevi e Soilmec hanno ottenuto commesse per oltre 140 milioni, rafforzando la posizione dell’azienda sul mercato. Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini...

Trevi e Soilmec si sono aggiudicate tra aprile e maggio commesse e ordini per un valore totale di oltre 140 milioni di euro, incrementando il portafoglio ordini del Gruppo di fine maggio a 715 milioni di euro.  “Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Tra tunnel e riqualificazioni, nuovi progetti per il gruppo Trevi: il portafoglio ordini vola ad oltre 700 milioni di euro

In questa notizia si parla di: ordini - portafoglio - oltre - milioni

Trevi, nel primo trimestre del 2025 il portafoglio degli ordini cresce fino a 687 milioni di euro - Nel primo trimestre del 2025, Trevi registra una crescita del portafoglio ordini, raggiungendo 687 milioni di euro.

Fino all’8 giugno le cialde Agostani Compatibili Lavazza Espresso Point sono in offerta Super - Premium o Extra? Quali sono le tue preferite? Corri sul sito o nei negozi @tuttocialde.it . . . Tuttocialde.it Dal 2005 oltre 2,5 milioni di ordini evasi Consegna in 48 Vai su Facebook

Roma-Fiumicino (ancora una volta) migliore aeroporto d’Europa! Il Leonardo da Vinci è stato premiato ieri sera ad Atene con il prestigioso Best European Airport Award nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri, assegnato da @ACI_EUROPE duran Vai su X

Tubos Reunidos, ordini in India per oltre 26 milioni di euro; Ferretti utile 2024 oltre 88 milioni, record del portafoglio ordini; Cimolai cresce del 20% nel 2024, ricavi attesi a oltre 350 milioni. Portafoglio ordini per 850 milioni.

Sanlorenzo centra gli obiettivi 2024: portafoglio ordini ad oltre un miliardo - netti organici risultano di 49,3 milioni di euro, con un’incidenza stabile al 5,3% sui Ricavi Netti Nuovo, di cui oltre l’88% relativo all’espansione ... Come scrive corriere.it

Ferretti utile 2024 oltre 88 milioni, record del portafoglio ordini - La raccolta ordini aumenta a 1,14 miliardi (+1,7%) e il net backlog (ordini in portafoglio di yacht non ancora consegnati al netto dei ricavi già contabilizzati) segna il record con 900 milioni ... Segnala themeditelegraph.com