Tra tanti ' Milioni di copie' l' antivirus della speranza

Tra milioni di copie vendute, l'antivirus della speranza si rivela il vero salvavita del nostro tempo. Nel suo nuovo romanzo, Francesco Todaro ci trasporta in un futuro prossimo in cui storie di umanitĂ e resilience si intrecciano tra le terre marginali dell'Africa, portando un messaggio di rinascita e solidarietĂ . Non perdere l'appuntamento con questa straordinaria narrazione, che ci invita a riflettere sul potere della speranza nel mondo di domani.

Cascina, 23 giugno 2025 – Un ipotetico futuro prossimo, nel decennio successivo al 2020, e un territorio africano marginale e conteso all'orlo sud dell'Oceano Indiano, chiamato dagli antichi storici arabi Muqumbiq, vedono intrecciarsi percorsi e umanitĂ diverse che Francesco Todaro racconta nel suo romanzo 'Milioni di copie', edito da Giuliano Ladolfi Editore. Il libro sarĂ presentato giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, nel Giardino "Tiziano Terzani" della Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Cascina, in viale Comaschi 67. FarĂ gli onori di casa l'assessore alla Cultura Bice Del Giudice. Dunque trame parallele che poi si incontrano.

