Tra sanzioni e regimi corrotti l’economia iraniana è in crisi perenne Penalizzati soprattutto i giovani

L'economia iraniana, già fragile a causa di sanzioni e corruzione endemica, si trova ora sotto il peso di tensioni geopolitiche crescenti. Con un PIL di circa 434 miliardi di dollari e una popolazione di 90 milioni, il paese affronta una crisi economica perenne che penalizza soprattutto i giovani, vittime di disparità e instabilità. In questo scenario complesso, l’attacco di Israele e Stati Uniti aggrava ulteriormente le sfide di un Iran già in difficoltà.

L’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran colpisce un paese economicamente già molto provato. Il Pil del paese vale circa 434 miliardi di dollar i, con una popolazione di 90 milioni di abitanti significa un pil pro capite estremamente basso, 4.800 dollari, ovvero il 117esimo al mondo. Come molti valori medi, il dato è parzialmente ingannevole, visto che nel paese la distribuzione delle ricchezze è estremamente polarizzata. L’1% degli iraniani più ricchi possiede il 30% dell’intera ricchezza nazionale e il 10% più abbiente ne possiede quasi i due terzi, mentre il 50% più povero ne controlla soltanto il 3,5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tra sanzioni e regimi corrotti l’economia iraniana è in crisi perenne. Penalizzati soprattutto i giovani

