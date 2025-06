Tra Romina Power e Albano è guerra | addio pace lei prende le distanza dall’ex ecco perché

Tra Romina Power e Albano Carrisi, la rivalità sembra riaccendersi dopo anni di riconciliazioni e successi condivisi. La recente scelta di Albano ha fatto infuriare Romina, portandola a prendere le distanze dall’ex marito e dai suoi comportamenti. In un mondo dove le ferite sembravano ormai sanate, questa nuova tensione apre uno spiraglio di dubbi: cosa ha scatenato questa rottura? Ecco il motivo dietro il suo gesto inatteso.

Sembrava ormai acqua passata ogni vecchia frizione tra Romina Power e Albano Carrisi: dopo la reunion del 2013 a Mosca, i due erano tornati a esibirsi insieme tra sorrisi e canzoni indimenticabili, lasciando intendere che il tempo avesse guarito ogni ferita. Ma ora, a dieci anni da quel ritorno sulle scene come duo artistico, qualcosa sembra essersi rotto. Il gesto compiuto recentemente da Albano ha fatto infuriare la sua ex moglie, al punto da spingerla a prendere le distanze pubblicamente, con una dichiarazione che ha il sapore di una vera e propria rottura. E proprio ora che un tour li attende insieme, la tensione tra i due rischia di salire sul palco.

Albano Carrisi tra radici, successi musicali e vita sentimentale con Romina Power - Albano Carrisi, icona della musica italiana, ha segnato il panorama musicale con successi memorabili e una vita ricca di emozioni.

