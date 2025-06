Tra gli italiani in fuga dall' Iran una mamma con figlio di 18 mesi | Dopo le bombe voglio tornare alla vita normale

Tra le storie di italiani in fuga dall’Iran, quella di Fatemeh Sakhtemani è un esempio di speranza e resilienza. Dopo aver vissuto la paura sotto le bombe e aver visto il proprio sogno di normalità vacillare, ora sogna di ricominciare da zero. Con il cuore colmo di desiderio di serenità, Fatemeh vuole tornare a sorridere, portare suo figlio all’asilo e riscoprire la gioia di una vita semplice, come merita ogni famiglia.

"Voglio riprendere la mia vita normale, portare mio figlio a casa, portarlo all'asilo nido, come tutti i giorni". Può finalmente sorridere e sognare di tornare presto alla normalità Fatemeh Sakhtemani, 36 anni, architetta iraniana residente a Parma, che aveva portato il figlio di 18 mesi a Teheran a conoscere i nonni e poi si era ritrovata con il piccolo bloccata dalla guerra, sotto le bombe. E' atterrata a Malpensa con altri 23 italiani fuggiti dall’Iran. E’ scappata dal confine con l'Azerbaigian, nella capitale Baku e finalmente ha potuto riabbracciare il suo compagno, Salvatore Politi, ginecologo 42enne di Parma, che fin dai primi momenti aveva chiesto che le autorità italiane si adoperassero per far tornare a casa la donna e il figlio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tra gli italiani in fuga dall'Iran una mamma con figlio di 18 mesi: "Dopo le bombe, voglio tornare alla vita normale"

"Riportate a casa mio figlio di 18 mesi e sua madre, bloccati in Iran sotto le bombe"

Rientrerà domattina in Italia Fatemeh Sakhtemani, la donna iraniana che era rimasta bloccata in Iran con il figlio di 18 mesi. Questa mattina è arrivata in Azerbaijan, dove l'aspettava il compagno, un medico di Parma

Di nuovo insieme. L'architetta di origine iraniana ha raggiunto il marito, il medico di Parma Salvatore Politi che l'aspettava a Baku, in Azerbaigian. La donna ha attraversato il suo Paese con il figlio di 18 mesi. Era andata a Teheran dalla famiglia

