Tra Cuomo e Mamdani si decide come farà opposizione il Partito democratico americano

Tra Cuomo e Mamdani si decide come far avanzare l’opposizione nel Partito Democratico americano. Domani, le primarie di New York sceglieranno il nuovo sindaco tra ben undici candidati, ma la sfida si concentra su due protagonisti: l’ex governatore Cuomo, ormai fuori dal clamore delle accuse, e Mamdani, figura emergente e innovativa. La corsa è aperta e promette di scrivere un capitolo cruciale nella politica cittadina.

Domani si decideranno le primarie democratiche per decretare il candidato sindaco di New York, una sfida che vede comparire sulla scheda ben undici candidati, e che, a meno di grosse sorprese, decreterà il successore di Eric Adams alla guida della città. La sfida sembra essersi ridotta a due candidati: l’ex governatore dello stato, Andrew Cuomo, dimessosi dalla carica nel 2021 dopo molteplici accuse di molestie sessuali da cui si è sempre dichiarato innocente, e il giovane consigliere comunale Zohran Mamdani. Nato in Uganda da genitori indiani, con cui si è trasferito a New York all’età di sette anni, Mamdani ha impostato una campagna giovane ed energica, che vuole cambiare radicalmente il messaggio del Partito democratico in questi primi mesi di presidenza Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tra Cuomo e Mamdani si decide come farà opposizione il Partito democratico americano

In questa notizia si parla di: cuomo - mamdani - decide - farà

Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico - Cinquantuno anni dopo l'ultima vittoria, il Bologna conquista la Coppa Italia battendo 1-0 il Milan nella finale dell'Olimpico.

Tra Cuomo e Mamdani si decide come farà opposizione il Partito democratico americano.