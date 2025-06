Tra corse arte e laboratori In cinquemila all’ippodromo

Un'esperienza unica tra corse, arte e laboratori ha coinvolto oltre cinquemila persone all'Ippodromo Snai San Siro, trasformando una giornata di caldo in un caleidoscopio di emozioni. Dalle emozionanti Oaks d’Italia Tattersalls ai Gran Premi di Milano e Carlo Vittadini, l’evento ha unito sport, musica e performance artistiche in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per vivere la passione dell’ippica in modo innovativo e sorprendente.

In cinquemila hanno sfidato il caldo per raggiungere l’ Ippodromo Snai San Siro che - dal mattino al tramonto - ha accolto famiglie e appassionati di ippica. Al centro le Oaks d’Italia Tattersalls, il Gran Premio di Milano e il Premio Carlo Vittadini, tra le corse piĂą attese della stagione di galoppo. L’evento è sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranitĂ alimentare e delle foreste. Musica, performance di artisti di strada, sport e intrattenimento mentre a bordo di una carrozza d’epoca si poteva apprezzare la bellezza architettonica in stile Liberty firmata da Paolo Vietti Violi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra corse, arte e laboratori. In cinquemila all’ippodromo

