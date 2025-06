Tra Bergeggi e l'Elba la nuova tecnica per riforestare la Posidonia sta funzionando

Tra Bergeggi e l’Elba, una nuova tecnica di riforestazione della Posidonia Oceanica sta dando i suoi frutti, offrendo speranza per il nostro mare. Questa pianta marina, fondamentale come “polmone del Mediterraneo”, rischia di scomparire a causa di inquinamento e pesca selvaggia. Tuttavia, il progetto “Foresta Blu” si sta rivelando un successo, dimostrando che con innovazione e impegno possiamo salvaguardare questo tesoro naturale. Continua a leggere per scoprire come.

La Posidonia Oceanica non è una semplice pianta marina, le sue praterie sui fondali dei nostri mari rappresentano il “polmone del Mediterraneo”, perché producono gran parte dell'ossigeno che respiriamo. Inquinamento e pesca selvaggia stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza della Posidonia, ma grazie al progetto “Foresta Blu” la sua riforestazione sta funzionando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: posidonia - funzionando - bergeggi - elba

All’Isola d’Elba l’ultima tappa della Foresta Blu: Coop pianta una talea di Posidonia per riforestare i fondali del Mediterraneo - All'Isola d'Elba si chiude il cerchio della Foresta Blu, un'iniziativa di Coop che segna un passo decisivo verso il ripristino dei fondali marini del Mediterraneo.

Elba, habitat marino a rischio: piantumate duemila posidonie.

Tra Bergeggi e l’Elba la nuova tecnica per riforestare la Posidonia sta funzionando - La Posidonia Oceanica non è una semplice pianta marina, le sue praterie sui fondali dei nostri mari rappresentano il “polmone del Mediterraneo”, perché ... Secondo fanpage.it

All’Elba una nuova “foresta blu” per rigenerare la posidonia oceanica - Il progetto di Coop: 300 metri quadri di posidonia riforestati tra Bergeggi e l’isola d’Elba, un campo boe in via di allestimento e 5 praterie monitorate. Da repubblica.it