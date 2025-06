Toto Wolff e le difficoltà di Hamilton con la Ferrari | È un inglese paracadutato in Italia

Toto Wolff e Lewis Hamilton, simboli indissolubili della Formula 1, affrontano ora sfide nuove e imprevedibili con la Ferrari. L'inglese, paracadutato nel mondo rosso, sta vivendo un momento di difficoltà, ma il suo mentore della Mercedes resta fedele alla sua stima. Wolff scommette ancora sul talento di Hamilton: "Non lo darei mai per spacciato". Scopriamo insieme come questa storia si evolverà.

Toto Wolff e Lewis Hamilton sono rimasti in ottimi rapporti nonostante il passaggio dell'inglese alla Ferrari. Il boss della Mercedes scommette ancora su Hamilton: "Non lo darei mai per spacciato".

