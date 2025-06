Tosi vince il rally dell’Appennino

lunedì mattina è terminata con il trionfo di Gianluca Tosi al Rally dell’Appennino Reggiano. Un duello emozionante, deciso solo all’ultimo metro, ha regalato spettacolo e adrenalina agli appassionati presenti. La sfida tra Tosi e Rusce, entrambi su Skoda Fabia RS, ha sottolineato ancora una volta il valore del rally regionale. L’attesa per il prossimo appuntamento si fa ancora più emozionante, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una giornata di grande sport e spettacolo per il quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6. Una gara costantemente giocata sul filo dei decimi di secondo da Gianluca Tosi e Antonio Rusce. Entrambi reggiani, entrambi con una Skoda Fabia RS, i due hanno ingaggiato un duello adrenalinico che si è concluso all’ultimo metro di gara con la vittoria andata a Tosi per soli tre secondi. L’attesa per l’iconica competizione dalla lunga tradizione è stata così ripagata dal dualismo tra il driver di Carpineti navigato dal fido Alessandro Del Barba e da quello di Rubiera, affiancato da Gabriele Zanni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net