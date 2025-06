Torturarono uno straniero nel pronto soccorso di Sassuolo condannati due agenti di Polizia

Un clima di tensione e giustizia si è abbattuto sul pronto soccorso di Sassuolo, dove quattro agenti di polizia locale sono stati coinvolti in un grave episodio di tortura ai danni di uno straniero. Dopo un procedimento lungo e delicato, il Tribunale di Modena ha emesso la sentenza: due agenti condannati a quattro anni, mentre altri due sono stati assolti. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei diritti e la responsabilità delle forze dell’ordine.

È arrivata la sentenza del Tribunale di Modena nei confronti dei quattro agenti di Polizia locale di Sassuolo imputati nel processo per il reato di tortura ai danni di un paziente del pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. Il collegio, presieduto dal giudice Roberto Giovanni Mazza, ha condannato a quattro anni i due assistenti e assolti i due colleghi agenti. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a sei anni per i più “anziani” e a tre anni e mezzo per i colleghi accusati del concorso nel reato di tortura con le attenuanti generiche. I due agenti scagionati sono stati assolti “ per non aver commesso il fatto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torturarono uno straniero nel pronto soccorso di Sassuolo, condannati due agenti di Polizia

