Tortura al Pronto Soccorso condannati due assistenti della Locale e assolti i due agenti

Dopo quattro anni di attesa, la sentenza sul controverso episodio al pronto soccorso di Sassuolo segna un importante punto di svolta nel delicato equilibrio tra giustizia e responsabilità. Due assistenti della locale sono stati condannati per tortura, mentre i due agenti sono stati assolti, alimentando dibattiti sulla tutela dei diritti e il ruolo delle forze dell’ordine. La vicenda rimane un episodio che scuote l’opinione pubblica e fa riflettere sulla sfida di garantire legalità e umanità.

Ad ormai quattro anni dall'episodio contestato, è arrivata oggi la sentenza sui quattro membri della Polizia Locale di Sassuolo che erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di tortura (oltre che di falso). Un reato molto "pesante" ipotizzato dalla magistratura che ha destato allarme e stupore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - "Tortura" al Pronto Soccorso, condannati due assistenti della Locale e assolti i due agenti

