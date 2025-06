Tortellata di San Giovanni a Torrechiara

Preparati a vivere un’indimenticabile serata all’insegna della tradizione e del gusto! Lunedì 23 giugno, la pittoresca piazza di Torrechiara si anima con la tortellata di San Giovanni, un evento speciale che unisce sapori autentici e convivialità. Con il coinvolgimento di La Tavola del Contado e Salumeria Gardoni, questa festa promette di deliziare tutti i sensi. Non perdere l’occasione di gustare un menu ricco e genuino, perfetto per celebrare l’estate in compagnia!

Lunedì 23 Giugno, anche nella Piazza di Torrechiara Una bella collaborazione tra Torrechiara - La Tavola del Contado Salumeria Gardoni Torrechiara MENU’ UNO - Tortelli d'erbetta - Salumi misti (prosciutto crudo, pancetta, salame ) e Parmigiano - Pane di montagna - Torte miste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tortellata di San Giovanni a Torrechiara

In questa notizia si parla di: torrechiara - tortellata - giovanni - erbetta

Tortellata.. aspettando san giovanni a Felegara - Preparati a vivere una serata indimenticabile a Felegara! Sabato 21/06, il circolo Anspi parrocciale S.

? Rocca di Valle di Castrignano (PR) • Monte Sporno Festival • Venerdì 20 giugno 2025 dalle ore 19 Escursione al monte Vetrola Tutte e tutti a scoprire il Monte Vetrola, a pochi km da Torrechiara. ? Il Vetrola è il primo rilievo che supera i 600 metri (q Vai su Facebook