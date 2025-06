Torneo delle Frazioni – Città di Castiglion Fiorentino

Il nostro obiettivo è quello di ricreare quel senso di comunità, passione e sana competizione che unisce le frazioni di Castiglion Fiorentino. Il "Torneo delle Frazioni" promette emozioni intense, incontri entusiasmanti e momenti di condivisione indimenticabili. Un’occasione speciale per riscoprire lo spirito di squadra e festeggiare le radici del nostro territorio, in un evento che coinvolge grandi e piccini. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa grande festa di sport e amicizia!

Calcio d'inizio ore 20.30 al Circolo del "Boscatello". Il cartellone prevede 16 partite con la semifinale il 7 e la finale il 9 luglio. Oltre alla squadra vincitrice e a quella che si distinguerà per il "fair play" verrà premiato anche il capocannoniere intitolato a Cesare Cappelletti. Concettoni: "Il nostro obiettivo è quello di ricreare quel senso di appartenenza e di identità territoriale". Si chiamano circoli ma leggiamo "vedette del territorio". Hanno una conoscenza capillare del proprio luogo e dei suoi abitanti e attraverso i volontari che li animano diventano dei preziosi ponti di collegamento con il comune di appartenenza.

“Torneo delle Frazioni – Città di Castiglion Fiorentino”; Frazioni in campo per la vittoria: a Meleto il primo torneo di calcio a cinque.