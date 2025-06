Torneo delle Contrade di Pietrasanta Tris del Pontestrada Conquistata la finale

Il Torneo delle Contrade di Pietrasanta entra nel vivo con una semifinale emozionante, dove il Pontestrada conquista la finale grazie a una prestazione impeccabile. La squadra di Galeotti ha dimostrato cuore e determinazione, superando lo Strettoia con un punteggio di 3-0. Ora, l’attesa si fa intensa: chi salirà sul podio? La sfida promette ancora grandi emozioni.

pontestrada 3 strettoia 0 PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Graziani (Lupoli), Bianchini, Favret, Mancini (Barricelli), Granaiola, Mazzei, Landi (Tartarini), Ricci (Galeotti), Macchiarini. All. Galeotti. STRETTOIA: Tarabella, Torcigliani, Sacchelli, Quadrelli, Buselli Y. (Bascherini), Verona, Donati (Buselli D.), Tonacci, Di Martino, Moriconi (Venè), Viviani (Venturini). All. Poli. Marcatori: 50' Mancini, 60' Landi, 80' Tartarini. PIETRASANTA – A distanza di 6 anni il Pontestrada, la squadra èpiù vincente della storia del Torneo delle Contrade, dall'alto dei suoi 8 successi, torna in finale. Lo fa alla luce del bel 3-0 inflitto al pur tonico Strettoia in semifinale e lo fa, sopratutto, con merito.

