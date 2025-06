Torneo della Montagna | girone B Colpo da biliardo di Spinola | il Villa espugna Castellarano

Un emozionante colpo da biliardo di Spinola spinge il Villa Minozzo a conquistare una vittoria fondamentale sul campo di Castellarano, nel Torneo della Montagna Girone B. Un match ricco di tensione e talento che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La sfida tra queste due squadre ha regalato grande spettacolo e imprevedibilità , consolidando il percorso dei nostri nel torneo. E ora, prepariamoci alla prossima sfida!

CASTELLARANO 2 VILLA MINOZZO 3 CASTELLARANO: Cheli, Mambelli, Fontana, Viviroli (80’ Rubbiani), Ferraresi, Belfasti, Bertolani (62’ Corradini), Torelli, Bardeggia, Scalzi, Forchignone (46’ Marco Peddis). A disp.: Alessandro Peddis, Ferri, D’Andrea, Barone, Galli, Teneggi. All.: Dallari. VILLA MINOZZO: Esposito, Ferrari, Messori, Dessena, Banzi, Lancini, Sorbi (91’ Coriani), Maspero, Ferrario, Spinola (87’ Zaoui), Caniparoli. A disp.: Grasselli, Vasirani, Favali, Bertoia, Ricci. All.: Canovi. Arbitro: Lusetti (Solito – Natale Colloca). Reti: 4’ Scalzi; 26’, 39’ Maspero; 72’ Bardeggia; 74’ Spinola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna: girone B. Colpo da biliardo di Spinola: il Villa espugna Castellarano

