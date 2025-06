Torneo dei Quartieri di Viareggio Soveco e Migliarina in semifinale Le altre due elette usciranno dagli spareggi

Il torneo dei quartieri di Viareggio si infiamma con emozioni a non finire! La semifinale è ormai definita, ma le sfide degli spareggi promettono ancora sorprese. Con le squadre pronte a darsi battaglia, il campo si accende di passione e spettacolo. Chi avanzerà verso la finale? La risposta si nasconde tra le ultime azioni di questa entusiasmante competizione. Restate con noi per scoprire il grande finale!

Nel girone A la So.Ve.CoPer Ale passa per prima e va in semifinale. Agli spareggi Varignano e Terminetto, eliminata l’Asd Inic. Nel girone B in semifinale l’ Onoranze Funebri FerranteMigliarina, agli spareggi Expertas Spazio 3Campo d’Aviazione e Discobolo Croce Verde. Eliminato Torre del Lago. Terminetto-So.Ve.CoPer Ale 2-2 Pronti via e il Terminetto passa con il bolide all’angolo di Remedi. Cappè pareggia, a inizio ripresa, poi Montemagni ribalta tutti con un tiro da fuori. Il Terminetto, campione in carica, è a un passo dal baratro, ma Viti acciuffa il pari con una bella azione personale. "Bella partita e pari meritato, quanto insperato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo dei Quartieri di Viareggio. Soveco e Migliarina in semifinale. Le altre due elette usciranno dagli spareggi

