tornano le fontane luminose a baveno

Dal 12 luglio, le rive di Baveno si trasformeranno in un incantevole palcoscenico per le fontane luminose, che quest’anno si estenderanno su quaranta metri, regalando emozioni ancora più coinvolgenti. Tre spettacoli di luci e musica ogni sera trasformeranno il lago in un magico scenario, attirando visitatori da ogni dove. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di pura meraviglia e scoprire la bellezza di questa tradizione estiva.

Dal 12 luglio le rive di Baveno saranno il palcoscenico di uno straordinario spettacolo di fontane luminose, che quest'anno si estenderanno sul lago per quaranta metri, superando di ben dieci metri la lunghezza della scorsa edizione. Ogni sera, il lungolago si animerà con tre spettacoli di luci.

Cerimonia di intitolazione della Biblioteca di Baveno a Olga Ginesi. Mercoledì 4 giugno ore 10:00. Programma: - Saluti istituzionali - Presentazione di Olga Ginesi (Lugo di Romagna 1894 – Baveno 1943), scrittrice per l’infanzia e vittima dell’eccidio di Ebrei Vai su Facebook

