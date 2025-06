Torna per quattro giorni a Firenze la festa della Fiom con dibattiti e ospiti

Dal 25 al 28 giugno, Firenze si anima con la Festa della Fiom, un evento imperdibile che combina dibattiti stimolanti, musica, teatro e convivialità alla Flog in via Michele Mercati. Un'occasione unica per confrontarsi su temi di grande attualità, ascoltare ospiti di rilievo e vivere quattro giorni di passione, cultura e solidarietà. Non perdere questa straordinaria festa di partecipazione e impegno. La città si prepara a scrivere insieme un nuovo capitolo di protagonismo sociale.

FIRENZE – Torna la Fest@fiom a Firenze dal 25 al 28 giugno: quest’anno per la prima volta la rassegna di Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia si svolge alla Flog in via Michele Mercati 24b alla Collina del Poggetto. Ogni sera dibattiti, musica o teatro, cucina e birreria. Quattro giornate di eventi dedicati in cui interverranno tanti ospiti del campo politico del territorio toscano ma non solo. Diversi sono i temi di cui si parla nelle rispettive giornate: lavoro e territorio, industria, resistenza e antifascismo, cambiamenti climatici. Il primo giorno viene dato spazio ai sindaci di Firenze e Pistoia e ai segretari generali di Cgil e di Fiom delle province per parlare del lavoro sul territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: firenze - fiom - torna - quattro

Firenze: torna la Bob Dylan’s Week, concerti ed eventi - Firenze si prepara ad accogliere la Bob Dylan's Week, una celebrazione dedicata alla leggenda della musica.

RINNOVO CONTRATTO METALMECCANICI, VENERDI MANIFESTAZIONE REGIONALE A FIRENZE Venerdì 20 giugno nuovo sciopero nazionale di 8 ore Fim-Fiom-Uilm per il rinnovo del Contratto metalmeccanici. Sono in programma manifestazioni in tante Vai su Facebook

Dal 25 al 28 giugno torna la Festa Fiom a Firenze; Gkn, ultimo atto: in arrivo le lettere di licenziamento per 185 lavoratori; Metalmeccanici in sciopero: Riaprire subito le trattative.

Crollo a Firenze, Fiom e Uilm annunciano quattro ore di sciopero - Oltre allo sciopero e alle iniziative di mobilitazione nazionale proclamate, a livello nazionale, da Cgil, Uil e sindacati di categoria a Firenze, Prato e Pistoia, domani i metalmeccanici Fiom e ... lanazione.it scrive

Firenze, figura barbina della sinistra: chi c'è dietro allo "sfregio fascista" - Il mezzo a quattro ruote appartiene, ironia della sorte, ad una ditta incaricata dalla Fiom di smontare tavolini e palco per la festa, appena conclusa ... Lo riporta iltempo.it