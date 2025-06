Torna la ' Partita del Cuore' a Marcianise | sport e solidarietà in campo per i più fragili

Torna la tanto attesa Partita del Cuore a Marcianise, un evento che unisce sport e solidarietà per sostenere i più fragili. Giovedì 26 giugno, alle ore 19:00, il Centro Sportivo “Terra di Lavoro” si trasformerà in un palcoscenico di passione e generosità. Un’occasione unica per vivere momenti intensi di amicizia e solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità. Non mancate: perché insieme, possiamo fare la differenza.

Marcianise si prepara ad accendere nuovamente i riflettori su uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell'estate cittadina: la Partita del Cuore. Giovedì 26 giugno, alle ore 19:00, il Centro Sportivo "Terra di Lavoro" di via Fabriano a Marcianise ospiterà la seconda edizione.

