Torna il premio Ermanno Olmi | riconoscimento al miglior cortometraggio under 30

Torna il Premio Ermanno Olmi, l’occasione perfetta per giovani talenti italiani di esprimersi attraverso il cinema. Rivolto a creatori under 30, questa prestigiosa iniziativa premia i cortometraggi più innovativi e coinvolgenti, offrendo riconoscimenti in denaro e una menzione speciale su tematiche attuali. Se hai lessi la passione e il talento, questa è la tua chance di emergere nel panorama cinematografico. Non perdere l’opportunità di lasciare il segno!

Bergamo. Il Premio Ermanno Olmi, rivolto ad autori che non abbiano superato 30 anni di età, prevede 3 riconoscimenti in denaro (1.200 euro, 600 euro, 400 euro) – messi a disposizione dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus – e una menzione speciale all’opera più significativa inerente a una tematica indicata dall’Amministrazione comunale. Al vincitore della menzione verrà assegnato un premio in denaro del valore di 300 euro offerto da FIC – Federazione Italiana Cineforum. Per quest’anno l’Assessorato alla Cultura ha scelto come tema “l’Umiltà”, per i richiami evangelici e dostoevskiani, in contrapposizione alla smania sociale per il profitto, la sopraffazione e all’egoismo dilagante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Torna il premio Ermanno Olmi: riconoscimento al miglior cortometraggio under 30

