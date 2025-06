Torna il Pisa Folk Festival | concerti workshop laboratori per un festival popolare

Preparati a vivere un'estate ricca di emozioni al Pisa Folk Festival 2025, l'evento imperdibile dedicato alla musica popolare e alla tradizione. Dal 1 al 6 luglio, il Giardino Scotto si trasformerà in un palcoscenico vibrante con concerti di artisti di fama, laboratori per bambini e workshop di pizzica. Un'esperienza unica tra cultura, musica e convivialità che coinvolge tutta la famiglia, creando ricordi indelebili nel cuore di Pisa.

Quattro concerti al Giardino Scotto, nel cuore di Pisa, laboratori per bambini e bambine (novità di quest’anno) e workshop di pizzica: questo è il programma del Pisa Folk Festival 2025. L’appuntamento è da martedì 1 a domenica 6 luglio con nomi di primo piano: Ginevra Di Marco e Franco Arminio mescoleranno i loro mondi per proporre, affiancati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, un dialogo tra poesia e canto intorno al tema della fragilità (5 luglio); Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici di Pino Daniele, che ne celebreranno le melodie del suo leggendario album “Nero a metà ” (1° luglio); Mulatu Astake, padre dell’ethio-jazz, porterà a Pisa l’unica data italiana prima del suo Farewell Tour (6 luglio): Giancarlo Paglialunga accompagnato da un gruppo di tamburellisti eccezionali per una serata dai ritmi travolgenti tutta dedicata alla musica salentina (4 luglio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Pisa Folk Festival: concerti, workshop, laboratori per un festival popolare

