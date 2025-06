Torna il Festival delle Musiche e la Val di Chiana si fa concerto

Dal 27 luglio all’7 agosto, la Val di Chiana si trasformerà nel cuore pulsante della musica italiana con la 31ª edizione del Festival delle Musiche. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili tra concerti, emozioni e incontri nei suggestivi borghi di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana. Non perdere l’appuntamento: la magia musicale ti aspetta!

Arezzo, 23 giugno 2025 – Dal 27 luglio al 7 agosto sono 15 gli appuntamenti del festival tra Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano e Marciano della Chiana La Val di Chiana torna a farsi luogo di musica e incontro con il Festival delle Musiche che celebra quest'anno la sua trentunesima edizione, confermandosi appuntamento imprescindibile dell'estate toscana. Gli eventi, dal 20 luglio al 7 agosto 2025, torneranno ad intrecciare musica e territorio, offrendo non solo concerti d'eccellenza, ma anche l'occasione di una sosta consapevole: culturale, paesaggistica e umana.

