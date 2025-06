Torna con la terza edizione Noos - L' avventura della conoscenza | nella prima puntata stasera in tv con Alberto Angela c' è Jovanotti

Torna con entusiasmo la terza edizione di Noos – L’avventura della conoscenza, dove la scienza si svela in modo coinvolgente e accessibile. Stasera, Alberto Angela ci guiderà attraverso un viaggio affascinante, con ospiti come Jovanotti, per stimolare la nostra curiosità e riscoprire il piacere di sapere. In un mondo di repliche e reality, questa è una vera oasi di cultura e scoperta che non potete perdere.

Nell’estate delle eterne repliche e dei reality da spiaggia, c’è chi continua a scommettere sulla divulgazione. Solleticando la curiosità, che permane anche tutto il resto dell’anno, del pubblico italiano. Ecco quindi la terza stagione di Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela torna al timone del programma di divulgazione scientifica che ha saputo conquistare una fetta importante di telespettatori grazie al suo approccio accessibile e coinvolgente ai grandi temi della scienza contemporanea. Per questa stagione le puntate previste sono 6. Dove e quando vedere “Noos – L’avventura della conoscenza”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Torna con la terza edizione "Noos - L'avventura della conoscenza": nella prima puntata stasera in tv con Alberto Angela c'è Jovanotti

In questa notizia si parla di: terza - noos - avventura - conoscenza

Alberto Angela fa il colpaccio, Jovanotti è il primo ospite di Noos – L’avventura della conoscenza - Alberto Angela si prepara a sorprendere il pubblico con un ospite d’eccezione: Jovanotti, protagonista della prima puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza”.

#22Giugno2025 #nooslavventuradellaconoscenza Alberto Angela apre Noos con Jovanotti, 'arte e scienza sono legate' Il programma di divulgazione torna domani alle 21.25 su Rai1 Parlare con Lorenzo Jovanotti Cherubini "è come sentire il caldo del sole su Vai su Facebook

Alberto Angela torna su Rai 1 con Noos-L’avventura della conoscenza: il primo ospite è Jovanotti; Alberto Angela torna su Rai 1 con Noos-L’avventura della conoscenza: il primo ospite è Jovanotti; Alberto Angela torna in tv con ‘Noos’: primo ospite Jovanotti. Anticipazioni e scaletta di oggi 23 giugno.

“Noos” riparte con Jovanotti: Alberto Angela torna a conquistare la tv dell’estate con la scienza - L'avventura della conoscenza": nella prima puntata stasera in tv con Alberto Angela c'è Jovanotti ... Secondo amica.it

Noos-L’avventura della conoscenza torna su Rai 1 con Alberto Angela - L'avventura della conoscenza, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. Si legge su mam-e.it