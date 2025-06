torna a bisaccia zzimam il festival che intreccia musica e territorio

Torna a Bisaccia Zzimam, il festival che celebra l’unione tra musica, territorio e comunità, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Questa quarta edizione promette di portare nuove voci e storie autentiche in un luogo dove il silenzio custodisce ricordi antichi e pulsanti. Zzimam, acronimo di “zitti zitti in mezzo al mercato”, incarna la voglia di emergere e condividere, dando vita a un’esperienza indimenticabile che unisce cuore e anima del paese.

