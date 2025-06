Torino is Fantastic tutto pronto per il concerto di San Giovanni

Torino si prepara a brillare con il concerto di San Giovanni, un evento imperdibile che trasformerà Piazza Vittorio Veneto in un palcoscenico di emozioni. Tra artisti straordinari e un tributo speciale a Shaggy, “Boombastic (Fantastic)”, la città si anima per celebrare questa notte magica. La musica, l’energia e l’atmosfera unica di Torino renderanno ogni attimo indimenticabile. Preparatevi a vivere un’esperienza fantastica sotto le stelle!

Annunciati gli artisti che canteranno sul palcoscenico di piazza Vittorio Veneto per il concerto di San Giovanni, dal titolo Torino is Fantastic. Un tributo alla hit “Boombastic (Fantastic)” di Shaggy, special guest della serata, che ne ha lanciato una nuova versione in occasione dei 30 anni dall’uscita. L’evento, che avrà inizio alle 21 di martedì . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torino is Fantastic, tutto pronto per il concerto di San Giovanni

San Giovanni, Shaggy celebra i 30 anni di 'Boombastic' a Torino: concerto gratuito e fuochi d'artificio in piazza Vittorio - Martedì 24 giugno, Torino si illumina in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni con un concerto gratuito di Shaggy, l'icona del reggae-pop.

