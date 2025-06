Topaie garage e case minuscole anche a 100mila euro | i prezzi esorbitanti del mercato immobiliare di Torino

Il mercato immobiliare di Torino si sta evolvendo, offrendo soluzioni sorprendenti come topaie e case minuscole a prezzi spesso esorbitanti, fino a 100mila euro. Mansarde, sottotetti e cantine vengono trasformati in monolocali di dimensioni ridotte, catturando l’interesse di chi cerca un investimento rapido o una soluzione abitativa alternativa. In questa tendenza, il nuovo trend si fa strada: vivere in spazi minimalisti può essere la scelta del futuro, ma quali sono i rischi e le opportunità?

Mansarde, sottotetti e cantine trasformate in appartamenti e monolocali di pochi metri quadrati: a Torino il mercato delle “micro-case” è in crescita. Gli spazi ridotti all’essenziale, con metrature minime e condizioni spesso al limite della vivibilità, attirano un numero crescente di acquirenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Topaie, garage e case minuscole anche a 100mila euro: i prezzi esorbitanti del mercato immobiliare di Torino

In questa notizia si parla di: mercato - case - torino - topaie

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Nella vivace cornice dello stadio Olimpico Grande Torino, i tifosi discutono il futuro della squadra.

Topaie, garage e case minuscole anche a 100mila euro: i prezzi esorbitanti del mercato immobiliare di Torino; Le case-topaia di Barriera di Milano: bagni sui balconi e docce in cucina per 350 euro al mese.

Casa, il mercato rimbalza a inizio anno. Guidano Genova e Torino, giù Firenze - Le compravendite di abitazioni in Italia nel primo trimestre del 2025 registrano una crescita dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso ... Da ilsole24ore.com