Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con Tony Hadley 45 ama la musica e non rinnega il suo passato con gli Spandau Ballet

Tony Hadley, voce iconica degli Spandau Ballet, torna a farci rivivere le emozioni degli anni '80 con il suo tour estivo in Italia, accompagnato dall'energico "Tony Hadley 45". Apprezzato per la sua passione e il suo amore per la musica, Tony non rinnega il passato e celebra con orgoglio i suoi 45 anni di carriera. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo un patrimonio musicale senza tempo, perché la musica di Tony Hadley continua a vivere e a emozionare.

M ilano, 21 giu. (askanews) – La sua voce è inconfondibile, Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con Tony Hadley 45, una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera, senza nessuna intenzione di fermarsi Leggi anche › Tony Hadley: «Sognavo di essere un Duran Duran» «Sono da 45 anni nel mondo della musica, alcuni dei miei contratti discografici, risalgono agli anni ’80 quando ero con gli Spandau Ballet. Eccomi qui un po’ piĂą vecchio, ma amo ancora la musica, faccio dischi e vado in tour in tutto il mondo. Tutto scorre troppo velocemente, però non sono qualificato per nient’altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con "Tony Hadley 45", ama la musica e non rinnega il suo passato con gli Spandau Ballet.

