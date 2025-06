tony effe e giulia de lellis il babyshower di lusso per la figlia priscilla

Un luogo incantato, perfetto per un evento così speciale. Il baby shower di lusso di Tony Effe e Giulia De Lellis ha trasformato l’attesa di Priscilla in una festa memorabile, all’insegna dell’eleganza e della gioia condivisa con amici e vip. La villa sull’Appia ha fatto da sfondo a un pomeriggio magico, tra risate, emozioni e stile. Un momento da sogno che rimarrà nel cuore di tutti gli ospiti.

Baby shower di lusso per Tony Effe e Giulia De Lellis che hanno voluto festeggiare in grande stile il prossimo arrivo della figlia Priscilla. La coppia ha celebrato questo momento magico con un party a bordo piscina in cui erano presenti tanti amici e vip. Il baby shower organizzato da Giulia De Lellis e Tony Effe. Per celebrare l'attesa della nascita di Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scelto una villa sull'Appia, a Roma. Un luogo magico, immerso nel verde, fra tuffi in piscina, cocktail e pic nic di lusso sul prato. Insieme ad amici e parenti i fidanzati hanno brindato, ballato e fatto il bagno in piscina.