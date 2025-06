Tom Glynn-Carney di House of the Dragon | Spero in un cambiamento per Aegon Io nel MCU? Non sono autorizzato a dire niente

Tom Glynn-Carney, star di House of the Dragon nel ruolo del re Aegon II Targaryen, ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua interpretazione intensa e coinvolgente. Durante il Filming Italy Sardegna Festival, l’attore ha condiviso il suo amore per l’Italia, sottolineando quanto la cultura, il cibo e il fascino del nostro paese lo abbiano ispirato. La sua passione per il cinema e la vita italiana promette di portare nuove emozioni e progetti sorprendenti, lasciando tutti con la curiosità di scoprire cosa riserverà il futuro.

Tom Glynn-Carney è una delle star più amate di House of The Dragon dove interpreta il sovrano Aegon II Targaryen, uscito devastato dal confronto con il fratello Aemond nella seconda stagione. L’attore ospite al Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, ha raccontato in una intervista esclusiva a SuperguidaTV il suo legame con l’Italia: “Amo l’Italia. Amo le persone, amo il cibo, amo la cultura, amo il tempo. e amo il cinema. Amo l’amore per il cinema che hanno gli italiani, la storia del cinema. È così ricco della sua cultura e della sua storia”. Parlando di cinema italiano, l’attore ha indicato subito il suo titolo preferito: “ Ladri di biciclette. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tom Glynn-Carney di House of the Dragon: “Spero in un cambiamento per Aegon. Io nel MCU? Non sono autorizzato a dire niente”

