Tiro con l’arco | Italia i convocati per la tappa della Coppa del Mondo di Madrid

L’Italia si prepara a tornare protagonista sulla pedana di Madrid, con la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Dopo aver brillato nelle tappe di Auburndale, Shanghai e Antalya, gli azzurri sono pronti a mettere in gioco tutta la loro determinazione e talento. La sfida madrilena rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso i Mondiali di settembre in Corea del Sud: ecco i convocati italiani, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Dopo il raduno di Cantalupa dell’ultimo fine settimana, lo staff tecnico azzurro della Fitarco ha comunicato i convocati per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di ricurvo e compound. Dopo gli appuntamenti di Auburndale (Stati Uniti), Shanghai (Cina) e Antalya (Turchia), si torna in scena a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 luglio, in un meeting importantissimo verso i Mondiali in programma poi a inizio settembre in Corea del Sud. L’Italia si presenterà sulle linee di tiro iberiche con 12 rappresentanti: 6 per l’arco ricurvo e 6 per quello compound, equamente divisi per genere. Rispetto all’evento tenutosi qualche settimana fa in Turchia, poche le modifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it