Tir si ribalta sulla Cementirossi strada chiusa

Un incidente improvviso ha ribaltato un tir sulla strada Cementirossi, costringendo alla chiusura totale del tratto nel pomeriggio del 23 giugno. La sicurezza dei cittadini e la tempestività dell'intervento sono al centro delle preoccupazioni, mentre le operazioni di rimozione proseguiranno per circa due ore. Restate aggiornati per conoscere i futuri sviluppi e il ripristino della viabilità.

Strada della Cementirossi chiusa in entrambi i sensi di marcia al bivio per il Bagnolo nel pomeriggio del 23 giugno per il ribaltamento di un tir in mezzo alla carreggiata. Le operazioni proseguiranno per circa due ore prima del ripristino della viabilità, previsto per la serata. Sul posto la.

In questa notizia si parla di: strada - cementirossi - chiusa - ribalta

