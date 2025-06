Tiaba e Dior i destini incrociati delle gemelline siamesi separate a Monza | una vivrà nel ricordo dell’altra

Un destino di speranza e rinascita si intreccia tra le strade di Monza e il cuore del Senegal. Dior, gemellina siamesa separata con successo, lotta ancora nella terapia intensiva, mentre Tiaba lascia un ricordo indelebile, testimone di un coraggio straordinario. Una storia di resilienza che ci ricorda quanto possa essere potente la volontà di vivere. Ma il percorso di Dior è solo all'inizio.

MONZA – Tiaba non ce l'ha fatta, Dior è viva. È ricoverata in terapia intensiva: la sua vita senza la sorellina, alla quale era attaccata per la testa fin dalla nascita, ricomincia da qui, a 2 anni e mezzo, in un lettino di ospedale così lontano dal Senegal, suo paese di origine. "Neurologicamente è tutto a posto, ma la riabilitazione durerà almeno un altro anno. La bimba dovrà imparare a muoversi in autonomia", spiega il professor Domenico Scopelliti, uno dei più stimati chirurghi maxillo-facciali italiani e presidente di Smile House Fondazione ETS, organizzazione che si occupa di bambini con malformazioni del volto ed in particolare la labiopalatoschisi.