Tiaba e Dior i destini incrociati delle gemelline siamesi separate a Monza | una vivrà in ricordo dell’altra

Una storia di dolore e speranza quella delle gemelline siamesi Tiaba e Dior, separate a Monza dopo un difficile percorso di cura. Mentre Tiaba non ce l’ha fatta, Dior combatte con coraggio in terapia intensiva, lontana dal Senegal, pronta a riscrivere il suo destino. Un racconto che tocca il cuore, ricordando che anche nelle pieghe più dure della vita, la speranza può accendere una nuova luce.

MONZA – Tiaba non ce l'ha fatta, Dior è viva. È ricoverata in terapia intensiva: la sua vita senza la sorellina, alla quale era attaccata per la testa fin dalla nascita, ricomincia da qui, a 2 anni e mezzo, in un lettino di ospedale così lontano dal Senegal, suo paese di origine. "Neurologicamente è tutto a posto, ma la riabilitazione durerà almeno un altro anno. La bimba dovrà imparare a muoversi in autonomia", spiega il professor Domenico Scopelliti, uno dei più stimati chirurghi maxillo-facciali italiani e presidente di Smile House Fondazione ETS, organizzazione che si occupa di bambini con malformazioni del volto ed in particolare la labiopalatoschisi.